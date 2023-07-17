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İzmitliler Lavanta Şenlikleri'nde buluştu

YAŞAM 17.07.2023, 11:15
İzmitliler Lavanta Şenlikleri'nde buluştu

İzmitliler büyüleyici atmosferiyle Lavanta Şenlikleri'nde buluştu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin Durhasan Mahallesi’nde düzenlediği Lavanta Şenlikleri yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

İzmitlilerin doyasıya eğlendiği etkinlikte konuşan Başkan Hürriyet, “Burada bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Sanayi kimliğinin ötesinde çok kıymetli bir tarım kimliği ve kırsal turizm kimliği oluşturmak üzere yolumuza devam ediyoruz.” dedi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle organize edilen Lavanta Şenlikleri Durhasan Mahallesi’nde bulunan lavanta bahçesinde başladı.

Yüzlerce vatandaşın bir araya gelerek keyifle vakit geçirdiği Lavanta Şenlikleri’nde İZGİM ve İZMEK kadınları el emeği ürünlerini sergilerken workshoplar gerçekleştirdi. Oyun alanlarında çocuklar gönüllerince eğlenirken, gençler mor renge bürünen ve dekorlarla süslenen lavantalar arasında fotoğraf çektirip gölgelik alanlarda güzel günün tadını çıkardılar. Büyük emekle hazırlanan Lavanta Bahçesi her gün vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Programda konuşma yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tarım alanlarına dikkat çekmek istediklerini ve köylerin gelişmesi, kırsal turizmin gelişmesi için bu tarz sosyal alanlar katmaya çalıştıklarını söyledi. "Üreten Belediye İzmit Belediyesi” vizyonuyla çalışmaları sürdürdüklerini belirten Hürriyet, "Bu kapsamda bugüne kadar atıl olan bütün arazilerimizi tarıma açtık. Kenarda duran; ekilmeyen, biçilmeyen bütün arazilerimizde şu anda tarım yapar hale geldik. Çünkü toprak gerçekten büyük zenginlik. Bu zenginliği ekmez, biçmezsek Türkiye kalkınamaz. Türkiye’yi üretim kurtaracak, tarım kurtaracak. İthalat değil üretmek kurtaracak. İşte bu şiarla bütün alanlarımızda çeşitli sebze meyveler ekiyoruz. Alternatif tarım ürünlerinin üretimini yapıyoruz. İzmit’in toprağı gerçekten çok değerli" diye konuştu.

Şimdiye kadar Çayırköy, Durhasan,  Karaabdülbaki, Emirhan, Kozluca, Kaynarca, Yenice, Düğmeciler mahallelerinde toplam 102 dönüm alanda tarım uygulamaları başlattılarını anlatan Hürriyet, "Son iki sene içerisinde bu tarlalarımızda domates, marul, roka, tere, biber, patlıcan, buğday, bal kabağı, fasulye, elma, ayva, hurma, mısır ve mısır silajı, salatalık, ıspanak ve Aronya gibi gibi toplamda 288 ton ürün almayı başardık. Emek veren tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.  Sanayi kimliği adı altında Kocaeli ezilsin istemiyoruz. Sanayi kimliğinin ötesinde çok kıymetli bir tarım kimliği ve kırsal turizm kimliği oluşturmak üzere yolumuza devam ediyoruz" dedi

Başkan Hürriyet lavanta şenliklerinin oluşmasında büyük gayret sarf eden, emek veren, alın teri döken Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüze, başkan yardımcımızdan müdürümüze, lavanta fidelerini toprağa eken büyüten, bakımlarını yapan tüm arkadaşlarımıza, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze ve muhtarımıza canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Sizleri, lavantanın büyülü dünyasına davet ediyor, bu şenlikle birlikte kalplerimizi lavanta kokularıyla doldurmayı umut ediyorum.

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