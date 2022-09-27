İzmitliler Aronya suyunu çok sevdi

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, kendi bahçelerinde ürettiği şifa meyvesi olarak da adlandırılan süper meyve Aronyanın suyunu vatandaşlara ikram ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle halkın tarlasında üretilen ürünler halkla buluşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde üretilen süper meyve Aronya da dondurma ve meyve suyu olarak vatandaşlara ikram ediliyor.

Zengin içeriği ve insan sağlığına katkısı nedeniyle süper meyve olarak adlandırılan Aronya, bu kez meyve suyu olarak değerlendirildi.

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, İzmit Belediyesi önünde Aronyanın faydaları hakkında vatandaşları bilgilendirirken Aronya suyu ikram etmeyi unutmadı.

Vatandaşlar Aronya suyunu çok sevdiklerini ifade ederek İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.