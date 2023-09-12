İzmitli minikler yaz tatili boyunca doyasıya eğlendi

Çocuk dostu İzmit Belediyesi, yaz tatili sürecinde 10 Temmuz – 6 Eylül tarihleri arasında çocuklarla bir araya gelerek Çocuk Etkinlikleri programı gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından çocukların keyifli zaman geçirmeleri adına 10 Temmuz’da başlayan Çocuk Etkinlikleri 6 Eylül tarihinde sona erdi.

Miniklerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen program velileri de çok memnun etti. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen programa farklı yaş gruplarından 2 bin 528 çocuk katılım sağladı. İzmit’in mahallelerinde sürdürülen programlarda çocuklar birbirinden eğlenceli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler. Ekipler 98 farklı noktada etkinlik gerçekleştirdi.

ÇOCUKLAR EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRDİ

Okul öncesi öğretmenlerinin rehberliğinde yapılan Çocuk Etkinliklerinde geleneksel mahalle oyunları, unutulmaya yüz tutmuş oyunlar ve geri dönüşüm malzemeleri ile parkurlar kuruldu. Çocuklar sosyalleşirken eğlendi. Oyunlarını oynayan çocukları ziyaret eden İzmit Belediyesi ikram aracı miniklere kek ve limonata ikramında bulundu. Veliler de gerçekleştirilen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.