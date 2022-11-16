İzmitli minikler eğlenirken öğrenecek

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında “Asya’nın Sakarcan’ı Ziyareti” adlı tiyatro oyunu sergilenecek.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde düzenleyeceği etkinliklerle çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla farkındalık oluşturacak.

Bu etkinlikler kapsamında çocukların tiyatro ile cinsel istismardan korunmayı ve sınırlarını öğrenmesini hedefleyen koruyu-önleyici “Asya’nın Sakarcan’ı Ziyareti” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Çocuk Eğitim Akademisi’nin kurucusu Eğitmen Gürkan Kap’ın kaleme aldığı oyun, 20 Kasım Pazar günü saat 13.00’te Kocaeli Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonu’nda izleyicilerle buluşacak.

İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından desteklenen ve şu ana kadar yerel belediyeler, milli eğitim ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile 35 etkinlikte sahnelenen tiyatro oyunu, 5-9 yaş aralığındaki çocukların mahremiyet eğitimi gibi çok hassas bir konunun eğitimini hedefliyor. Anne ve babaların çocukları ile birlikte katılabileceği ve çocuğun gelişimi için önemli bilgileri öğrenebilecekleri eğlenceli tiyatro oyunu, aynı zamanda çocukları ile kuracakları iletişime de katkı sağlayacak.