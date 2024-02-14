İzmitli kadınların el emekleri görücüye çıktı

İzmit Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği girişimci kadınların el emeği ile yaptıkları ürünlerin yer aldığı satış stantları Belsa önü ve Arastapark AVM’de kuruldu.KOCAELİ (İGFA) - El emeği ile üretim yapan kadınlara yönelik desteğini sürdüren İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 14 Şubat Sevgililer Gününde de girişimci kadınların yaptıkları el emeği ürünleri Belsa önü ve Arastapark AVM’de vatandaşlarla buluşturdu. Vatandaşlar birbirinden özel ürünlerin sergilendiği stantlardan hem sevdiklerine hediye aldı, hem de kadın üreticilere destek oldu.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel düzenlediği workshoplarla renkli görüntüler oluştu.

Belsa önü ve Arastapark AVM’de düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar sevdiklerine kendi el emekleriyle hediyeler yapma fırsatı buldu.