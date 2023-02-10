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İzmitli kadınlar depremzedeler için örüyor, dikiyor
YAŞAM 10.02.2023, 12:58
İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifinin üretici kadınları bu kez dikiş makinalarının başına depremzedeler için geçti.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından dört bir koldan yardım çalışması yürüten İzmit Belediyesi, deprem mağdurlarına el uzatmaya devam ediyor.
Yardım kampanyasına İzmitliler büyük destek verirken, Çınar Kadın Kooperatifi'ne bağlı kadınlar depremzedeler için atkı, şapka, battaniye ve kışlık pijama örmeye başladı.
Üretilen ürünler İzmit Belediyesinin yardım tırlarıyla afet bölgesine ulaştırılacağı bildirildi..
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