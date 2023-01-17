İzmitli gençlerden İlber Ortaylı’ya yoğun ilgi

Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından Atatürk’ün İzmit’i ziyaretinin 100. Yılı ve Basın Onur Günü anısına İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa katılan tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.KOCAELİ (İGFA) - Atatürk’ün İzmit’i ziyaretinin 100. Yılı ve Basın Onur Günü vesilesiyle İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı dün akşam Yunus Emre Kültür Merkezi’nde İzmitlilerle buluştu.

İzmit’in milli mücadele tarihi ve Atatürk’ün tarihi basın açıklamalarına dair tarihi bilgiler paylaşan Ortaylı’yı dinlemeye gelen İzmitli gençler ve vatandaşlar salonu tıklım tıklım doldurdu. Salona sığmayan vatandaşları gören Ortaylı, “Keşke daha büyük salonlar olsa da insanlar kapılara yığılmadan dinleyebilse” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit’te gerçekleştirdiği ilk ve tek Basın Toplantısı’nda Türk Milleti’ne en yakışan yönetim biçimi olan Cumhuriyet fikrini ilk olarak İstanbul Basınının önde gelenleri ile paylaştı. Çünkü o ‘Basın milletin müşterek sesidir’ diyerek basının, demokrasinin en önemli aracı olduğuna inanıyordu. Bu tarihi toplantıdan 9 ay sonra Türkiye Cumhuriyeti ilan edileceğini ve ülkemizin medeni dünyada yer alacağı müjdelerini ilk bu topraklardan müjdeledi. Hatta kadına seçme seçilme hakkının verileceğini kadınların bu hakkı eninde sonunda alacağını bu basın toplantısında ve yine bu topraklardan İzmit’ten müjdelemişti. Ne mutlu ki İzmit, Atası’nın böylesine değerli müjdeleri ile daha da kıymetli hale geldi” dedi.

ORTAYLI:GENÇLERLE SAHİP OLAN GELECEĞE SAHİPTİR

Ardından konuşmasına başlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, gençliğin siyasetin dışında kalmasının tehlikeli bir durum olduğunu belirterek, “Her şeyden önce gençlerin burada olması beni çok memnun ediyor. Çünkü normal olarak bugün Türkiye’de gençlik ve bizim akademik bünyedeki arkadaşlar siyasetin dışında kalıyor. Bunun da normal olduğunu zannetmiyorum. Bir memlekette üniversite gençliğinin ve akademisyenlerin siyasi hayatın dışında kalmaları ve kendilerini yabancı hissetmeleri iyi bir durum değildir ve tehlikelidir. Gençlerle iyi bağlantı kuranlar muvaffak olurlar. Geleceklerini temin ederler. Kim ki gençlere sahiptir, geleceğe sahiptir ve bu en önemli olaydır” diye konuştu.

“ÖNEMLİ MÜJDELERİ BURADAN VERDİ”

Atatürk’ün basın toplantısının tarihi değerde müjdeler içerdiğini belirten Ortaylı, “O zaman önemli bir yurt gezisine çıkmıştı Atatürk. Hatta o dönem annesinin vefatına gitmediği için annesiyle küs lafları çıkmıştı. Halbu ki öyle değildir o. Memleketin bekası için yola devam etmenin önemini vurgulayarak, Eskişehir’den İzmit’e yoluna devam etmiştir. İzmit’teki toplantısında da önemli isimlerle bir araya gelerek cumhuriyetin ilanından, kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesine kadar önemli görüşlerini açıklamıştır.” dedi.

“KENTİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN”

Programda konuşan KYÖD Başkanı Uğur Saral, “Ülkemiz ve kentimiz için çok önemli günler var. 16 Ocak’ta bu günlerden biri. 100 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk ilimize gelerek dönemin önemli gazetecileriyle bir araya geldi. 9 saat süren ve çok önemli konuların masaya yatırıldığı bu toplantıda Atatürk Türkiye’nin yönetim şekline ilişkin de fikirlerini ortaya koydu. Bu önemli gün uzun yıllardır ilimizde 16 Ocak Basın Onur Günü olarak kutlanır” dedi.