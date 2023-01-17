Son Dakika

İzmitli gençlerden İlber Ortaylı’ya yoğun ilgi

YAŞAM 17.01.2023, 14:04
İzmitli gençlerden İlber Ortaylı’ya yoğun ilgi

Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından Atatürk’ün İzmit’i ziyaretinin 100. Yılı ve Basın Onur Günü anısına İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa katılan tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.KOCAELİ (İGFA) - Atatürk’ün İzmit’i ziyaretinin 100. Yılı ve Basın Onur Günü vesilesiyle İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı dün akşam Yunus Emre Kültür Merkezi’nde İzmitlilerle buluştu.

İzmit’in milli mücadele tarihi ve Atatürk’ün tarihi basın açıklamalarına dair tarihi bilgiler paylaşan Ortaylı’yı dinlemeye gelen İzmitli gençler ve vatandaşlar salonu tıklım tıklım doldurdu. Salona sığmayan vatandaşları gören Ortaylı, “Keşke daha büyük salonlar olsa da insanlar kapılara yığılmadan dinleyebilse” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit’te gerçekleştirdiği ilk ve tek Basın Toplantısı’nda Türk Milleti’ne en yakışan yönetim biçimi olan Cumhuriyet fikrini ilk olarak İstanbul Basınının önde gelenleri ile paylaştı. Çünkü o ‘Basın milletin müşterek sesidir’ diyerek basının, demokrasinin en önemli aracı olduğuna inanıyordu. Bu tarihi toplantıdan 9 ay sonra Türkiye Cumhuriyeti ilan edileceğini ve ülkemizin medeni dünyada yer alacağı müjdelerini ilk bu topraklardan müjdeledi. Hatta kadına seçme seçilme hakkının verileceğini kadınların bu hakkı eninde sonunda alacağını bu basın toplantısında ve yine bu topraklardan İzmit’ten müjdelemişti. Ne mutlu ki İzmit, Atası’nın böylesine değerli müjdeleri ile daha da kıymetli hale geldi” dedi.

ORTAYLI:GENÇLERLE SAHİP OLAN GELECEĞE SAHİPTİR

Ardından konuşmasına başlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, gençliğin siyasetin dışında kalmasının tehlikeli bir durum olduğunu belirterek, “Her şeyden önce gençlerin burada olması beni çok memnun ediyor. Çünkü normal olarak bugün Türkiye’de gençlik ve bizim akademik bünyedeki arkadaşlar siyasetin dışında kalıyor. Bunun da normal olduğunu zannetmiyorum. Bir memlekette üniversite gençliğinin ve akademisyenlerin siyasi hayatın dışında kalmaları ve kendilerini yabancı hissetmeleri iyi bir durum değildir ve tehlikelidir. Gençlerle iyi bağlantı kuranlar muvaffak olurlar. Geleceklerini temin ederler. Kim ki gençlere sahiptir, geleceğe sahiptir ve bu en önemli olaydır” diye konuştu.

“ÖNEMLİ MÜJDELERİ BURADAN VERDİ”

Atatürk’ün basın toplantısının tarihi değerde müjdeler içerdiğini belirten Ortaylı, “O zaman önemli bir yurt gezisine çıkmıştı Atatürk. Hatta o dönem annesinin vefatına gitmediği için annesiyle küs lafları çıkmıştı. Halbu ki öyle değildir o. Memleketin bekası için yola devam etmenin önemini vurgulayarak, Eskişehir’den İzmit’e yoluna devam etmiştir. İzmit’teki toplantısında da önemli isimlerle bir araya gelerek cumhuriyetin ilanından, kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesine kadar önemli görüşlerini açıklamıştır.” dedi.

“KENTİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN”

Programda konuşan KYÖD Başkanı Uğur Saral, “Ülkemiz ve kentimiz için çok önemli günler var. 16 Ocak’ta bu günlerden biri. 100 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk ilimize gelerek dönemin önemli gazetecileriyle bir araya geldi. 9 saat süren ve çok önemli konuların masaya yatırıldığı bu toplantıda Atatürk Türkiye’nin yönetim şekline ilişkin de fikirlerini ortaya koydu. Bu önemli gün uzun yıllardır ilimizde 16 Ocak Basın Onur Günü olarak kutlanır” dedi. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 18 39
3. Newcastle 19 38
4. M. United 18 38
5. Tottenham 19 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 18 22
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 17 16
19. Sevilla 17 15
20. Elche 17 5