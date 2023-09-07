İzmitli çocuklar ve aileleri geleneksel şölende eğlendi

İzmit Belediyesi'nin, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla organize ettiği geleneksel Toplu Sünnet Şöleni, Başkan Hürriyet’in katılımıyla Cephanelik Spor Kompleksi’nde coşkuyla gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediyesi kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Toplu Sünnet Şöleni ile renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Hem ailelere destek sunulan hem de çocuklara güzel bir anı bırakan önemli şölen programı Cephanelik Spor Kompleksi’nde yapıldı. Başkan Hürriyet ve protokol üyeleri sünnet olan miniklere hediyelerini takdim etti.

Programlar Cumhuriyet Parkından hareket eden sünnet konvoyuyla başlarken, Cephanelik Spor Kompleksi’ne taşınan şölen büyük coşkuya sahne oldu.

Kuran’ı Kerim tilaveti ve sünnet duasının okunmasının ardından yemek ikramları, şarkılar, animatörler, fotoğraf çekimleri, çocuk oyun grupları ve İzmit Belediyesi Kent Orkestrasının konser performansı eşliğinde tam bir şölen yaşandı.

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, Bekirdere Mahalle Muhtarı Cihat Önen, Malta Mahalle Muhtarı Bekir Boz, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında Bekirdere Başaran Camii İmamı Ali Kılıç tarafından Kuran’ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Başkan Hürriyet programda yaptığı konuşmada, “Bu şölen bizim için gerçekten çok önemli. Çocuklar mutluysa biliyoruz ki anne babalar da mutlu. Çocuklarımız bizin en değerli varlıklarımız. Biz onların mutlu ve huzurlu büyümelerini önemsiyoruz. Proje demek önce insanın hayatına dokunmak demektir. Bu şölende çocuklarımızın mutluluğunu önemsediğimiz projelerimizden bir tanesi. Kreşlerimizi, Aşevimizi, Alzheimer Merkezimizi ne kadar önemsiyorsak bu sünnet şölenimizi de o kadar önemsiyoruz.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz bir proje sünnet şöleni. Ekonominin kötü olduğu bu zamanlarda ailelerin yükünü bir nebze de olsa hafifletebiliyorsak ne mutlu bize. Organizasyonda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 2 yıldır özveriyle çalışıyorlar. Bu özel günü bizimle paylaşan tüm İzmitlilere teşekkür ediyorum. Birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sünnet olan çocuklarımıza geçmiş olsun. Çocuklarımızın güzel gelecekleri olsun. Sünnet şölenimiz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.