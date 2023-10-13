İzmit’in unutulmazları hafızalarda tazeleniyor

İzmit’e dair kültür, sanat, tarih ve edebiyatla ilgili iz bırakan isimleri, olayları ve mekanları sayfalarına taşıyan İzmit Kafası Dergisi, özel içerikleriyle büyük ilgi görmeye devam ediyorKOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesinin kültür, sanat, tarih ve edebiyat alanındaki dergisi İzmit Kafası, 3’üncü yılında da okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Yayınlandığı günden itibaren kente yeni bir soluk getiren, sonraki sayıları da merakla beklenen İzmit Kafası Dergisi dopdolu içerikleriyle fark yaratıyor. 36 sayfadan oluşan ve İzmit’e dair bilinmeyen birçok konuya ışık tutan dergi, İzmit Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından titiz araştırmalar ve özel tasarımlarla hazırlanıyor.

24 Nisan Dünya İzmitliler Günü’nde yayın hayatına başlayan; İzmit’in kuruluş mücadelesinden İzmit Saat Kulesi’nin hikayesine, Kaan Dobra’dan İzmit İdadisi’ne, Orhan Camii’nden ünlü sanatçı Aydilge’ye, kentimizin tarihini yansıtan türkülerinden ünlü bestekarımız Amir Ateş’e, ünlü oyuncumuz Engin Benli’den dünyaca ünlü fotoğrafçımız Faruk Ertunç’a, TCG Gayret Gemi Müzesi’nden kabotaj, denizcilik ve İzmit’e, Yavuz Zırhlısı’nın İzmit için öneminden Kemal Sunal’a, SEKA Kağıt Fabrikası’ndan Üçtepeler Tümülüsü’ne, kentimizin tatlarından İzmitli yazarların kitaplarına, son bakıcı ustasından Behçet Sefa Aysan’a, Kore Gazisi Kamil Başer’den Manga grubuna, Neşet Ertaş’tan yıkılan İzmit cezaevinde yolları kesişen Tarık Akan ve Yılmaz Güney’e uzandı.

Yeşilçam’ın pala bıyıklısı Hulusi Kentmen’den Mustafa Kandıralı’ya, Atatürk’ün ilk ve son basın toplantısından naaşının İzmit’ten uğurlanışına, radyoculuk tarihimizden İzmit’in sinema tarihine, unutulmaz öğretmenlerinden Kasr-ı Hümayun’a, Uğur Mumcu’dan Orhan Veli’ye, Tuncel Kurtiz’den Üsküdar Vapuru Faciası’na, trafik kazasında yitirdiğimiz efsane belediye başkanı Leyla Atakan ve mesai arkadaşlarından İzmit’in geçmişten günümüze moda değişimlerine ve Kız Enstitüsü’ne, Ruşen Hakkı’dan Naim Süleymanoğlu’na etkileyici ve unutulmaması gereken değerler satırlara taşındı.

KÜLTÜREL MİRASLAR

Yayın hayatına hız kesmeden devam eden İzmit Kafası Dergisi’nde; Cüneyt Arkın’dan Leyla Hanım filminin oyuncularına, Naci Girginsoy’dan Nazmi Oğuz’a, Halil İnalcık’tan eski bayramlarımıza, Cüneyt Arkın’dan Kocaelispor’un ilk yabancı futbolcularına, Ara Güler’den Orgeneral Hikmet Bayar’a, Türk kahvesinden Redif Müzesi’ne, Gazanfer Bilge’den Yusuf Ziya Ortaç’a, iz bırakan kadınlardan andımızın yazarı Mili Eğitim Eski Bakanı Reşit Galip’e Necmettin Halil Onan’a kadar çok önemli konular ve kişiler yeniden gün yüzüne çıkartıldı.

Kentte iz bırakan kişileri ve mekanları sayfalarına yansıtmaya devam İzmit Kafası Dergisi’nin 15’nci sayısında İzmit Belediyesi Çilek Köy, Yeşilçam’ın İzmitli usta oyuncusu Atıf Terzioğlu, Bizimkiler dizisinde ‘Sarhoş Cemil’ karakterine hayat veren İzmit’in damadı Uğurtan Sayıner ile olimpiyat ve dünya şampiyonu güreşçi Hasan Gemici başta olmak üzere İzmit’e dair bilinmeyen birçok detaya yer verildi.

Okurlarıyla buluşmak için gün sayan 16. sayıda da özel konulara yer aldı. Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehidi İzmitli Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in ve Kıbrıs sorununun detaylarıyla işlendiği dergide; İzmit Depremi’nde kurtardığı hayatlarla efsaneleşen ve heykelleri dikilen Macar arama kurtarma köpeği Manch’a, kentimizin yetiştirdiği, ‘Türkiye’nin Nietzsche’si’ olarak anılan felsefeci şair ve yazar Karamüselli Oruç Aruoba ve Türk kadınına rol model olan annesi saygın gazeteci Muazzez Kaptanoğlu Aruoba hafızalarda tazelendi. İzmit Kafası Dergisi’ne İzmit Belediyesi Belsa Plaza A Blok ve Cumhuriyet Parkı Meydanı İzmit Belediyesi gazete ve dergi dağıtım mobosundan temin edilebilir.