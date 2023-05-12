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İzmit’in kültürel mirasına katkı sunacak

YAŞAM 12.05.2023, 09:09
İzmit’in kültürel mirasına katkı sunacak

İzmit Belediyesi öncülüğünde; Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın yararına düzenlenen ‘Damarlardaki Bir Hücre Sergisi’ Nikomedia Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Sanata ve sanatçıya değer veren; birbirinden kıymetli sergileri İzmitlilerle buluşturan İzmit Belediyesi öncülüğüyle ‘Damarlardaki Bir Hücre Sergisi’ Nikomedia Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı.

Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın yararına düzenlenen bu sergide sürdürülebilirliğin ve geri dönüşümün önemine farklı disiplinler aracılığıyla figüratif ve soyut bir üslup geliştirerek vurgu yapan Naciye Özdemir’in cam, döküm çapakları, seramik ve atıl malzemeleri kullanarak ortaya çıkardığı 55 eserin yer aldığı sergi 11 Haziran’a kadar sanatseverlerin hizmetinde olacak.

HÜRRİYET, “SANATA DAİR DOKUNUŞLAR YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Sanat kenti İzmit için aşkla çalışan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet programda yaptığı konuşmada, “Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyemiz sevgili Naciye Özdemir’in hazırlamış olduğu ve İzmit Belediyesi olarak ev sahipliğini yapmış olduğumuz “Damarlardaki Bir Hücre Sergisi”ne hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten kentimizin her bölgesinde sanata dair dokunuşlar yapmaya çalışıyoruz. İşte burası da, Nikomedia Sanat Galerimiz, kentimizin sanatı için attığımız adımlardan birisi. Geçtiğimiz sene Cumhuriyet Bayramında açılışını gerçekleştirdik.

“NEFES ALABİLEN BİR KENT”

Ve o tarihten bu yana çok değerli sergilere ev sahipliğinde bulunduk. Çünkü biliyoruz ki belediyecilik sadece fenni işlerden ibaret değil, kaldırım yapmak, çöp toplamak, beton dökmek değil. Sanata ve sanatçıya yapılan her yatırım kente yatırımdır. Bir halkın kültürel mirasına sahip çıkmak, sanatı, kültürü önemsemek, kenti nefes alabilen bir yer haline getirmek de sosyal belediyeciliğin yegâne görevlerinden. Bugün de, bu galeride Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyelerimizden Naciye Özdemir’in; geri dönüşüme ve sürdürülebilir bir geleceğe vurgu yapmak adına hazırlamış olduğu Resim - Heykel - Seramik "Damarlardaki Bir Hücre" Sergisi’ni bizlerle buluşturuyor.

Böyle güzel bir sergiye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk. Ve bu sergiyi Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı yararına gerçekleştiriyor olmamızın da büyük bir önemi var. Bu vakfın varlığını herkes görsün, duysun, bilsin ve aidiyet duysun istiyoruz. Çünkü gerçekten büyük bir emek var. 2 yıllık bir serüven bu. Herkesin çok büyük emeği var, inancı ve sahiplenmesi var. İşte bu sergi de bu sahiplenmenin bir tezahürü. Burada eserlerin satışından elde edilecek gelir, vakfımızın yararına, yani İzmit’in geleceğine yatırım olarak değerlendirilecek. Biliyorsunuz ki üzerinde bulunduğumuz bu topraklar Roma İmparatorluğu’na tam 46 yıl başkentlik yapmış ve imparatorluk buradan yönetilmiş.

Bizler de ihtişamlı yapıları ile toprağın altındaki kıymetli mirası gün yüzüne çıkarmak, Kayıp Roma Başkenti Nikomedia’yı tüm dünyaya tanıtmak için üzerimize düşen ne varsa yapmak için canla başla çalışıyoruz. Çünkü, biliyoruz ki tarih uyanırsa kent kazanır. Sayın Naciye Özdemir’e sanata ve vakfa kattığı değerlerden ötürü sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Değerli İzmitliler sergiyi 11 Haziran’a kadar, Nikomedia Sanat Galerimizde gelip, görebilir. Buradan da tüm İzmit vatandaşlarımızı, sanatseverleri  “Damarlardaki Bir Hücre” sergisine davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

ULUGÜN, “FATMA BAŞKAN BU KENTE AİT”

Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyzullah Yavuz Ulugün, “Çok güzel bir topluluk ve çok güzel bir sergi. Öncelikle bizleri bir araya getiren sevgili Başkanım Fatma Kaplan Hürriyet’e çok teşekkür ediyorum. Bir belediye bu kentin kültürel mirasını omuzlandı götürüyor. Bu Kocaeli’de bir ilk. İlçe belediyeler için bu çok zorlu bir iş. Bir kente ait olmak böyle bir şey. Fatma Başkan da bu kente ait. Kente ait olmak demek bu kentin sorunlarını bilmek, önemsemek, çözmeye çalışmak, bir arada durmak ve birlikte yürümek demek. Bugünü bizimle paylaşan dostlara teşekkürler” şeklinde konuştu.

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