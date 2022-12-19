İzmit’in gözbebeği dünyaya örnek oluyor!

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Sanat Akademisi her geçen gün meyvelerini vermeye devam ederken farkını ortaya koyduğu etkinliklerle Dünya Folklor Birliği IGF dergisinde dünyaya örnek gösterildi.KOCAELİ (İGFA) - 1949 yılında kurulan ve dünyanın 72 ülkesinde faaliyet gösteren Dünya Folklor Birliği’nin yılda bir kez çıkardığı ve tüm üye ülkelerde dağıtılan 2022 yılı faaliyetlerinin işlendiği IGF News Dergisi’nde Türkiye’yi temsilen İzmit Belediyesinin gözbebeği Sanat Akademisi örnek gösterildi.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sanat Akademisi’nin çalışmalarından övgüyle bahseden IGF Dergisi’nde Sahne İzmit, İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, İzmit Belediye Bandosu ve Çocuk Korosu 72 ülkeye tanıtıldı.

NORMALLEŞME SÜRECİNE KATKI SUNDU

IGF Dergisi'nden 72 ülkeye ulaşan metinde şu ifadelere yer verildi:

"IGF Türkiye olarak pandemi döneminde yaşanan olumsuzların atlatılmasıyla gruplarımız 2022 yılında çalışmalarına tüm hızıyla devam etmiştir. İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü Bünyesinde bulunan İzmit Belediyesi Sanat Akademisi 1000 kişiye ücretsiz dans, müzik ve tiyatro eğitimi vererek pandemi döneminin ardından normalleşme sürecinde büyük katkıda bulunmuştur.

FESTİVALLERE KATILDILAR

2022 yılında kurulan İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ve 50 çocuktan oluşan Çocuk Korosu ile konser vermiş ve her hafta şehrin belirli yerlerinde ücretsiz olarak konserler vermeye devam etmektedir. Kurulduğu yıl içerisinde Türkiye’nin önemli festivallerinden 10. Edirne Bando ve Ciğer Festivali, 22. Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivalinde özel davetli olarak katılarak performanslarını sergiledi.