İzmit Zabıtası 'insanlık ölmemiş' dedirtti!

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarda buldukları kayıp çanta ve içerisindeki 10 bin 950 TL’yi kısa süre içerisinde sahibine ulaştırdıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Doğukışla Kapalı Pazarı’nda rutin kontrollerini gerçekleştirirken bir pazar tezgâhında kayıp bir çanta olduğunu öğrenince hemen harekete geçti. İlgili pazar tezgâhına giden ekipler kayıp çantayı esnaftan teslim aldı.

Çanta içerisinde bulunan cep telefonu, hesap kartı ve 10 bin 950 TL’yi muhafaza altına alan zabıta ekipleri kayıp çantanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

Kayıp çanta içerisinde bulunan hesap kartı bilgilerinden vatandaşa ulaşan zabıta ekipleri, kendisini kapalı pazar içerisinde bulunan zabıta ofisine davet etti.

Ekipler; vatandaşa tutanak karşılığı kayıp eşyalarını ve 10 bin 950 TL’yi teslim etti. Kayıp eşyalarını ve parasını ekiplerden teslim alan vatandaş da konuyla ilgili memnuniyetini dile getirerek; özverili çalışmaları ve duyarlılıklarından ötürü zabıta ekipleri ile Pazarcılar Odası çalışanları ve esnafa teşekkür etti.