İzmit Yenicuma’daki tuvaletler ücretsiz oldu

İzmit Yenicuma Parkı’ndaki yenileme çalışmalarının ardından Başkan Hürriyet’in vaatlerinden biri olan tuvaletler, ücretsiz olarak halkın hizmetine sunuldu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kente verdiği sözlerden birini daha yerine getirdi.

Yenicuma Parkı’ndaki düzenleme çalışmalarının sona ermesinin ardından yenilenen tuvaletler ücretsiz oldu. Başkan Hürriyet daha önce ücretli olan tuvaletlerin ücretsiz olacağının sözünü vermişti. Hürriyet sözünü tuttu ve inşa edilen tuvaletler ücretsiz olarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Vatandaşların taleplerinden biri olan tuvaletler İzmit Belediyesi personeli eliyle temizlik ve bakımı yapılarak hizmet veriyor.

İzmit Belediyesi personellerinin hizmet verdiği ve başka işletmeye ihaleye çıkılmadan doğrudan halka ücretsiz sunulan tuvalet hizmeti tam not aldı. Vatandaşlar, geçtiğimiz haftalarda hizmete açılan tuvaletlerden hem ücretsiz hem de hijyenik olması nedeniyle çok memnun olduklarını dile getirip emeği geçenlere teşekkür etti.