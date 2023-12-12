İzmit Yenicuma’daki tuvaletler ücretsiz oldu
İzmit Yenicuma Parkı’ndaki yenileme çalışmalarının ardından Başkan Hürriyet’in vaatlerinden biri olan tuvaletler, ücretsiz olarak halkın hizmetine sunuldu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kente verdiği sözlerden birini daha yerine getirdi.
Yenicuma Parkı’ndaki düzenleme çalışmalarının sona ermesinin ardından yenilenen tuvaletler ücretsiz oldu. Başkan Hürriyet daha önce ücretli olan tuvaletlerin ücretsiz olacağının sözünü vermişti. Hürriyet sözünü tuttu ve inşa edilen tuvaletler ücretsiz olarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Vatandaşların taleplerinden biri olan tuvaletler İzmit Belediyesi personeli eliyle temizlik ve bakımı yapılarak hizmet veriyor.
İzmit Belediyesi personellerinin hizmet verdiği ve başka işletmeye ihaleye çıkılmadan doğrudan halka ücretsiz sunulan tuvalet hizmeti tam not aldı. Vatandaşlar, geçtiğimiz haftalarda hizmete açılan tuvaletlerden hem ücretsiz hem de hijyenik olması nedeniyle çok memnun olduklarını dile getirip emeği geçenlere teşekkür etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|15
|40
|2. Galatasaray
|15
|40
|3. Kayserispor
|15
|29
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. A.Demirspor
|15
|23
|7. Antalyaspor
|15
|23
|8. Rizespor
|15
|22
|9. Kasımpasa
|15
|21
|10. Hatayspor
|15
|18
|11. Ankaragücü
|15
|18
|12. Sivasspor
|15
|18
|13. Karagümrük
|15
|17
|14. Başakşehir
|15
|15
|15. Gaziantep FK
|15
|15
|16. Konyaspor
|15
|14
|17. Samsunspor
|15
|14
|18. Alanyaspor
|15
|14
|19. Pendikspor
|15
|13
|20. İstanbulspor
|15
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|39
|2. Kocaelispor
|15
|32
|3. Göztepe
|15
|29
|4. Bandırmaspor
|15
|26
|5. Sakaryaspor
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Gençlerbirliği
|15
|24
|8. Ahlatçı Çorum FK
|15
|23
|9. Keçiörengücü
|15
|19
|10. Boluspor
|15
|19
|11. Manisa FK
|15
|18
|12. Erzurumspor
|15
|18
|13. Ümraniye
|15
|18
|14. Adanaspor
|15
|16
|15. Şanlıurfaspor
|15
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|15
|13
|18. Giresunspor
|15
|9
|19. Altay
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|37
|2. Arsenal
|16
|36
|3. Aston Villa
|16
|35
|4. M.City
|16
|33
|5. Tottenham
|16
|30
|6. M. United
|16
|27
|7. Newcastle
|16
|26
|8. Brighton
|16
|26
|9. West Ham United
|16
|24
|10. Fulham
|16
|21
|11. Brentford
|16
|19
|12. Chelsea
|16
|19
|13. Wolves
|16
|19
|14. Bournemouth
|16
|19
|15. Crystal Palace
|16
|16
|16. Nottingham Forest
|16
|14
|17. Everton
|16
|13
|18. Luton Town
|16
|9
|19. Burnley
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|39
|3. Atletico Madrid
|15
|34
|4. Barcelona
|16
|34
|5. Athletic Bilbao
|16
|29
|6. Real Sociedad
|16
|29
|7. Real Betis
|16
|26
|8. Las Palmas
|16
|24
|9. Getafe
|16
|22
|10. Rayo Vallecano
|16
|20
|11. Valencia
|16
|19
|12. Deportivo Alaves
|16
|16
|13. Villarreal
|16
|16
|14. Osasuna
|16
|16
|15. Mallorca
|16
|14
|16. Sevilla
|15
|13
|17. Cadiz
|16
|13
|18. Celta Vigo
|16
|10
|19. Granada
|16
|8
|20. Almeria
|16
|4