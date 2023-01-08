İzmit 'Yahya Kaptan'ı da unutmadı

İzmit Belediyesi, Milli Mücadele döneminde Kocaeli’de kurtuluş hareketini örgütleyen Yahya Kaptan’ı vefatının 103’üncü yılında da unutmadıKOCAELİ (İGFA) - ‘İzmit Unutmaz’ sloganı ile kente değer katmış isimleri unutmamaya, unutturmaya çalışan İzmit Belediyesi, kahramanları anmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İzmit Belediyesi, Milli Mücadele döneminde Kocaeli’de kurtuluş hareketini örgütleyen ve gösterdiği başarılarla İzmit’te adına semt kurulan Yahya Kaptan’ı ölümünün 103’ncü yılında andı.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yahya Kaptan Anıtı’nda düzenlenen anma programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Atatürkçü Düşünce Derneği Yahyakaptan Şubesi Derneği Başkan Yardımcı Burak Efe Erdoğan, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, CHP Milletvekili Aday Adayı Hakan Çakar, İYİ Parti Milletvekili Aday Adayı Pelin Coştur Filiz, Yahyakaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirazoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“GURUR KAYNAĞIMIZ OLDU”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın devamında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Birliğimizin ve bölünmez bütünlüğümüzün en büyük kanıtı bu topraklar için canını feda eden aziz şehitlerimizdir. Vatan uğruna canlarını hiçe sayıp şehitlik mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsine minnet borçluyuz. Bu toprakları bize vatan kılan, her karışını kanlarıyla sulayan şehitlerimiz ve gazilerimiz her zaman bizlerin gurur kaynağımız olmuştur.

İşte tam 103 yıl önce vatanımızın kurtuluşu için şehit düşen Yahya Kaptan da; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok kıymet verdiği Kuva-yi Milliye cephesinin komutanlığını yapmış ve Kurtuluş Savaşı’nda çok önemli başarılar elde etmiştir. Ama ne yazık ki Yahya Kaptan, Kurtuluş Savaşı’nın Kocaeli’deki ilk şehitlerinden birisi olmuştur.

“NUTUK’TA 15 SAYFA YAHYA KAPTAN’A AYRILMIŞ”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; bir komutan olmasının ötesinde bir dost, bir can arkadaşı, bir yol arkadaşı olarak gördüğü Yahya Kaptan’dan Nutuk’ta da çokça bahsetmiş ve şehit edilişine en çok üzülen de yine Mustafa Kemal olmuştur. Mustafa Kemal, Nutuk’ta 15 sayfa Yahya Kaptan’dan bahsetmiştir.

Bölgemizin ilk şehitlerinden olan Yahya Kaptan’ı bizler de her yıl düzenlediğimiz bu anma programlarında yâd ediyoruz. Unutmamaya, unutturmamaya çalışıyoruz. Vatanı için kendini feda eden bu kıymetli insanları kent unutmasın istiyoruz. Aziz şehitlerimizi çocuklarımız, gençlerimiz unutmasın diye bu anma programlarını yapıyoruz. ‘İzmit Unutmaz’ demeye çalışıyoruz.

ANITA KARANFİL BIRAKILDI

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden gazilerimiz ve canını siper ederek milli ve manevi değerlerimiz uğruna toprağın bağrına düşen bütün şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Yahya Kaptan’ın bıraktığı mücadeleyi devam ettiren İpsiz Recep, Kara Fatma, Zoboğlu Hasan gibi kahramanlarımızı bir kez daha anıyorum” dedi. Programın ardından Yahya Kaptan anıtına karanfil bırakılırken lokma ikramında bulunuldu.