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İzmit YADEV'de mezuniyet sevinci

YAŞAM 17.01.2023, 16:19
İzmit YADEV'de mezuniyet sevinci

Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireyleri yaşama dahil etmek adına kurulan Yaşama Destek Evi (YADEV), ikinci mezunlarını verdi.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam eden İzmit Belediyesi, projeleri ile vatandaşlara dokunmaya devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in vizyon projeleri arasında yer alan ve geçtiğimiz sene Aralık ayında özel gereksinimli bireyleri yaşama dahil etmek adına hayata geçirilen YADEV, ikinci mezunlarını verdi.

Mezuniyet törenine İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve aileler katıldı. Kahveci’nin elinden mezuniyet belgelerini alan öğrenciler daha sonra doyasıya eğlendi. Öğrenci velilerinin duygusal anlar yaşadığı mezuniyet töreni sonrasında konuşan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, YADEV’in daha birçok mezun vereceğini belirtti. Yaşama Destek Evi’nde her hafta Kocaeli Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Sencer Özbay liderliğinde ritim dersleri alan çocuklar, hocaları ile birlikte interaktif bir gösteri yaptılar.

“BURADAN ÇOK MEMNUNUM”

YADEV öğrencilerinden İlay Pınar Açıkgöz’ün annesi Mahire Açıkgöz, duygularını şu şekilde ifade etti; “Kızım buraya geldikten sonra birçok şeyi yapabilmeye başladı. YADEV, kızımın kişisel gelişimine yardımcı oldu. Buradan çok memnunum. Bu gibi kurumların artmasını ve daha geniş kapsamlı olmasını istiyorum.”

Bir diğer YADEV velisi Pembe Gültekin ise, “Bu okuldan çok memnunum. Birçok okula çocuğumu göndermiştim ama burası kadar verimlisini görmedim. Çocuğum YADEV’de eğitim aldıktan sonra büyük gelişim gösterdi. Fatma Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu kurumu daha da ileri götürmesini isteriz. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Mustafa Eray Gümüş’ün velisi Zeliha Gümüş ise YADEV hakkında düşüncelerinde, “Oğlum Eray buraya başladıktan sonra ev işlerine el yatkınlığı oluşmaya başladı. Evde bana yardım ediyor. Oğlum, buraya başlamadan önce hırçındı ama sonradan sakinleşti. Sürekli ‘YADEV’e gidelim’ diyor. Bu kurumu bizim için açtığı için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ederim. Ayrıca hocalarımıza da bize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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