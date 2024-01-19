İzmit ‘Toprak Dede’ ile ‘Yaprak Dede’yi unutmadı

İzmit Belediyesi, TEMA Vakfı Kurucuları Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit’i ölüm yıldönümlerinde andıKOCAELİ (İGFA) - Çevre Dostu İzmit Belediyesi, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucuları Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit için anma programı düzenledi.

Türkiye’nin “Toprak Dede”si Hayrettin Karaca vefatının 4’üncü yılında, “Yaprak Dede”si Ali Nihat Gökyiğit vefatının 1’nci yılında, Çayırköy Mahallesi’ndeki Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde anıldı. TEMA Vakfı Kocaeli Temsilciliği ile birlikte düzenlenen anma programına İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, TEMA Vakfı Kocaeli Temsilcisi Nermin Tol, TEMA Vakfı İzmit İlçe Sorumlusu Nuran Taşdemir ve çok sayıda doğasever katıldı.

Program kapsamında Merve Işık ve Defne Doğan şiir okumak için sahneye çıktı. Ardından da TEMA Vakfı Kocaeli Temsilcisi Nermin Tol, TEMA Vakfı İzmit İlçe Sorumlusu Nuran Taşdemir Başkan Yardımcısı Ünal Özmural’a plaket takdiminde bulundu. Özmural da ikiliye çiçek hediye etti. Programa katılan miniklere de hem ikramlarda bulunuldu hem de çam fidesi ile birlikte içinde çeşitli hediyelerin olduğu çantalar verildi. Protokol üyeleri ve öğrenciler anma etkinliği sonunda hatıra fotoğrafı çekildiler ve program sona erdi.

“ÇOK BAŞARILI İŞ İNSANLARI”

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural anma etkinliğinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Bugün burada andığımız Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit çok başarılı iş adamları. İşlerinde başarılı insanlar olmuşlar. Her ikisi de 97 yaşında vefat etmiş. Birbirlerini bu kadar gönülden seven insanlar yaşları ileri olmasına rağmen bir araya gelmişler ve temeller atmışlar.

“TEMA BİR HALK HAREKETİDİR”

TEMA Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol ise programda yaptığı konuşmada, “Bugün Hayrettin Dede ve Ali Nihat Dede’nin çabaları neticesinde TEMA Vakfı olarak 1 milyondan fazla gönüllüye ulaştık. Hayrettin Karaca her zaman, ‘Okumak ibadettir, okumamak Cumhuriyete ihanettir’ derdi. O yüzden okuyun çocuklar. Tüketerek değil, paylaşarak çoğalacağız. TEMA bir halk hareketidir. TEMA davasına hep birlikte sahip çıkalım” dedi.