İzmit'ten minik öğrencilere eğitim desteği

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fevzi Çakmak İlkokulu ve Leyla Atakan İlkokulu’ndaki anasınıfı öğrencilerini ziyaret ederek sırt çantası ve kırtasiye malzemesi hediye ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adına öğrencilere desteklerine devam ediyor.

Başkan Hürriyet, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan sırt çantalarını ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere hediye ediyor. Başkan Hürriyet son olarak Fevzi Çakmak İlkokulu ve Leyla Atakan İlkokulu’ndaki anasınıfı öğrencilerine hediyelerini takdim etti.

Minik öğrenciler hediyeler karşısında büyük mutluluk duyarken öğretmenler ve veliler Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti. Başkan Hürriyet okul ziyaretlerinde ilkokulu öğrencilerinin sınıflarına da konuk oldu. Hürriyet öğrencilere Saat Kulesi, Kasr-ı Hümayun, Leyla Atakan ve Yahya Kaptan gibi İzmit’in tarihsel sembolleri ile ilgili bilgi verdi.

KASR-I HÜMAYUN’UN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Başkan Hürriyet, “İzmit’imizin simgesi Saat Kulesi ve hemen yanındaki Kasr-ı Hümayun çok önemli tarihi yapılar. Kasr-ı Hümayun, Osmanlı döneminde İstanbul dışında yapılan tek saray ve Mustafa Kemal Atatürk ilk ve tek basın toplantısını burada yaptı. Yönetim biçiminin Cumhuriyet olacağını ve kadınlara seçme seçilme hakkı verileceğini ilk burada söyledi.