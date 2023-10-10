İzmit'ten KOÜ’lü öğrencilere sıcak karşılama

İzmit Belediyesi, 2023-2024 Eğitim Öğretim döneminde eğitim hayatlarını Kocaeli Üniversitesi’nde sürdürmek üzere şehrimize gelen öğrenciler için bir karşılama etkinliği düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği ilk günden bu yana öğrencilere olan hassasiyeti herkes tarafından bilinen İzmit belediye Başkanı Fatma kaplan Hürriyet’in talimatlarıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında eğitim hayatlarına şehrimizde devam edecek olan ve hali hazırda eğitimlerine şehrimizde devam eden öğrencilere ikramlarda bulunularak, belediye hizmetleri hakkında bilgiler verildi.

Kocaeli Üniversitesinin giriş noktalarında ve Üniversiteli Pazarı önüne kurulan stantlarda İzmit Belediyesi’nin aşevinde yapılan anne evi lezzetindeki çorba, kek ve meyve suyu ikramlarının yanı sıra öğrencilerin faydalanabileceği belediye hizmetleri de kendilerine anlatıldı. Programa İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın, Ozan Aksu, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Eray Bodur, Cem Serhat Dayanç, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal katıldı.

İzmit Belediyesi olarak gençlerin her zaman öncelikleri olduğunu belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Belediyemizin ve hizmetlerimizin kapısı öğrencilerimize her zaman açık olacak. Yeni eğitim ve öğretim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyorum” dedi. Sıcak karşılama ve ikramlar için duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.