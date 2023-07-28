İzmit'ten depremzedeli kadınlara dikiş atölyesi

Kocaeli'de deprem bölgesinden elini çekmeyen İzmit Belediyesi, bir hayırsever ile birlikte Kahramanmaraş’ta kadınlar için dikiş atölyesi kurduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok kenti etkileyen deprem sonrası bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Bölgede çadır kent ve konteyner kent kuran İzmit Belediyesi, depremzede kadınlar ve çocuklar için de çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi bir hayırsever ile birlikte Kahramanmaraş’ta kadınlar için dikiş atölyesi kurdu.

Deprem bölgesindeki kadınlar hem boş zamanlarını değerlendirmek hem de ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İzmit Belediyesinin kurduğu konteyner dikiş atölyesine yoğun ilgi gösteriyorlar. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Kahramanmaraş’taki hayırseverlerin koordinasyonunda yürütülen atölyeden faydalanan 10 kadın, dikiş atölyesinin kendileri için çok iyi olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür ettiler.