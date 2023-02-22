İzmit'ten afetzede çiftçilere yem desteği

İzmit Belediyesinin kendi arazilerinde ürettiği mısır ve şeker sorgumu silajlar, depremler dolayısıyla büyük hasar alan Hatay’daki çiftçilere ulaştırılmak üzere yola çıktıKOCAELİ (İGFA) - 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketinin ardından İzmit Belediyesi, tüm birimleriyle yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki depremzedeler ve ilimize göç eden depremzedeler için yürütülen çalışmaların yanı sıra bölgede yaşayan can dostlarını da unutmayan İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 3 tır dolusu hayvan yemini bu kez Hatay’daki çiftçilere ulaştıracak.

Dışarıdan satın almadan kendi arazilerinde ürettiği silajları afet bölgesine gönderen İzmit Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yemi olarak kullanılan 350’şer kilodan toplam 135 paket mısır ve şeker sorgumu silajları üç tıra yükleyerek Hatay’a doğru uğurladı.

Tırlar bölgeye ulaştıktan sonra küçükbaş ve büyükbaş hayvan sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.