İzmit'ten Adıyaman'a portatif soba desteği sürüyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan portatif sobalar, kömür ve odunların yer aldığı iki kamyon, depremden etkilenen illerden biri olan Adıyaman’a doğru yola çıktı.KOCAELİ (İGFA) - Merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketlerinin ardından yardım ve desteklerini sürdüren İzmit Belediyesi, depremden kurtulan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için de çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce iki kamyon ile deprem bölgesine portatif soba, kömür ve odun gönderen İzmit Belediyesi, Adıyaman’a da iki kamyon dolusu portatif soba, kömür ve odun gönderdi.

Soğuk kış günlerinde deprem bölgesindeki vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak için yapılan çalışmalar neticesinde, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince portatif soba yapımına ve nakline ara vermeden devam edileceği öğrenildi.