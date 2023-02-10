İzmit'ten 4 yardım tırı daha yola çıktı

İzmit Belediyesi ve Hodri Meydan Taraftarlar Derneği ortaklığında 4 tır daha deprem bölgesine doğru yola çıktıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin merkezüssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası İzmitlilerin yoğun çabalarıyla devam ederken tırlar ihtiyaç olan bölgelere ulaşıyor.

Kocaelispor Hodri Meydan Taraftarlar Derneği de topladıkları yardım malzemelerini İzmit Belediyesi ortaklığıyla afet bölgesine ulaştırıyor.

Kocaelisporlulara teşekkür eden İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal, “Yola çıkacak tırlarımızın hazırlanmasına katkı sunan Kocaelispor’umuzun efsane taraftar grubu Hodri Meydan olmak üzere bütün İzmitli gençlere teşekkür ediyoruz. İzmit halkı bu acıyı derinden hissettiğini bir kez daha gösterdi. Halkımız yağmur çamur demeden çalışmalarına devam ediyor, yardım etmeye devam ediyor. Gücümüz yettiği kadar devam edeceğiz” diye konuştu.

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Ferhat Uzun ise, "Acı hepimizin. Yardım eden herkesten Allah razı olsun" dedi.