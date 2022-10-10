İzmit'teki okullarda geri dönüşüm farkındalığı

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce okullarda yürütülen geri dönüşüm çalışmaları kapsamında son olarak geri dönüşüme katkı sağlayan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne hediyeleri takdim edildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çalışmalarıyla okullarda öğrenciler geri dönüşüme teşvik ediliyor.

Geri dönüşüme en çok katkı sağlayan okullarda öğrenciler için hediyeler takdim ediliyor. Bu kapsamda son olarak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, topladığı atıklar karşılığında 30 kişilik atölye malzemesinin sahibi oldu.

Her birinden 30 adet olmak üzere pense, kontrol kalemi, tornavida, alet çantası, eldiven ve gözlük gibi malzemeler okula teslim edildi. Hediye teslimini İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür Vekili Havva Açıkgöz yaptı. Müdür Yardımcısı Selda Karakoç, Elektrik Elektronik Öğretmenleri Neslihan Yıldırım, Alper Döner, Cebrail Arın ve öğrenciler İzmit Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.