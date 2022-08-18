İzmit'te 'Yaşama Destek'te ilk mezuniyet sevinci

Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz Aralık ayında açılan Yaşama Destek Evi, ilk mezunlarını vermenin haklı gururunu yaşadı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne olduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim vaatleri arasında yer alan ve geçtiğimiz sene Aralık ayında özel gereksinimli bireyleri yaşama dahil etmek adına kurulan Yaşama Destek Evi (YADEV), ilk mezunlarını verdi. YADEV’den mezun olan çocuklar mezuniyet belgelerini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in elinden aldı.

YADEV’de gerçekleştirilen mezuniyet törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Belediyesi yöneticileri, STK temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ve YADEV’den hizmet alan çocukların aileleri katıldı. Başkan Hürriyet program sonunda mezun öğrenciler ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çekildi.

Seher Kolpar adlı veli mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, “Burayı tesadüfen öğrendim. Çocuğumu da YADEV’e yazdırdım ve çok memnun kaldım. Fatma başkanımız çok değerli bir başkan. Yaptıkları projelerde görüyoruz çocuklarımızla çok ilgileniyor, bizlere destek veriyor. Bizde onun arkasındayız ve bundan sonra daha da destekliyoruz onu. Projelerinin önüne geçmeye çalışıyorlar fakat yapamayacaklar, engel olamayacaklar. Onlardan şunu rica ediyorum; Lütfen birbirinize düşman olmayın, Fatma başkanın yaptıklarına bakarak ona teşekkür edin" dedi.

YADEV mezuniyet töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şu ifadeleri kullandı; “Bütün çalışma arkadaşlarım adına mutluyum, gururluyum. Bu projeyi hayata geçirirken, çok büyük umutlarla, isteklerle, insanların hayatına nasıl daha fazla dokunabiliriz, nasıl bir arada dayanışma gösterebiliriz, engelli kardeşlerimizin hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz ve değerli ailelerin de yaşadığı zorlukları nasıl hafifletebiliriz diye göreve geldiğimizden bu yana hep buna kafa yoruyoruz" dedi.

Ailelerden güzel ve olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Başkan Hürriyet, "İnsanlara dokunmak çok kıymetli. Bir kişi bile Allah razı olsun diyorsa bizim için çok kıymetli. İyi ki YADEV’i açmışız. Böyle güzel bir gün ile karşılaştığımızda yorgunluklarımız unutuluyor. 23 kişi yeni bir öğrenci grubumuzla YADEV, özel gereksinimli çocukların ve ailelerin yaşamlarını kolaylaştırmaya devam edecek. Yaşama Destek Evi’miz her gün yeni hayatlara dokunarak faaliyetlerine devam edecek. Bu kurumun bir üst eğitim modelini yapabilir miyiz diye kafa yoracağız. Sonrasında bütün yurttaşlarımız ile paylaşacağız. Biz bugün bu çocuklarımızı mezun edeceğiz. Çocuklarımızın, Fatma Ablası, sizlerin kızıyım. Başkanlıklar, koltuklar gelip geçer. Bu kentte yaşamaya devam edeceğiz. Kızınız, kardeşiniz, bu çocukların ablası olarak her zaman yanınızdayım. Mezuniyetimiz hayırlı olsun. İnşallah hayatlarında güzel gelişmeler olsun. Siz ailelerinde önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.