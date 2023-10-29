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İzmit'te vals gösterisi beğeni gördü

YAŞAM 29.10.2023, 09:18
İzmit'te vals gösterisi beğeni gördü

İzmit Belediyesi'nin Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılına özel gerçekleştirdiği vals gösterisi vatandaşların büyük beğenisini topladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını görkemli bir şekilde kentin dört bir yanında kutlamaya devam ediyor.

100’üncü yıla özel düzenlenen programlar kapsamında İzmit Belediye Meydanı’nda Türk Valsleri Konseri ve Sahne İzmit’in vals gösterisi gerçekleşti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda İzmit Belediye Kent Orkestrası da kulakların pasını sildi.

Program söylenen marşlar ile son buldu.

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