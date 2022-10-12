İzmit'te usta şair Attila İlhan şiirleriyle anıldı

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İzmit Unutmaz programları kapsamında Türk Edebiyatı’nın usta şairi Attila İlhan’ı andıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Unutmaz programlarıyla ülkemizde ve kentimizde iz bırakan değerleri anmaya devam eden İzmit Belediyesi, usta şair Attila İlhan’ı da vefatının 17’nci yılında andı. Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlenen anma programına İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavas, Aydili Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Akın, Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Attila İlhan’ın biyografisinin anlatıldığı anma programında, usta şairin ‘Üçüncü Şahsın Şiiri’, ‘Ayrılık Sevdaya Dâhil’ ‘Aysel Git Başımdan’, ‘Ağustos Çıkmazı’ gibi birbirinden değerli şiirleri seslendirildi. İzmit Belediyesi Kent Orkestrası da Attila İlhan’ın şiirlerinden bestelenen şarkılarla anma gecesine renk kattı.