İzmit'te üretmeye devam

Üreten belediye vizyonuyla hareket eden İzmit Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla ürettiği ürünlerle kenti güzelleştirmeye devam ediyorKOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kendi atölyelerinde, kendi öz kaynaklarıyla ürettiği ürünlerle kenti güzelleştirmeye devam ediyor.

Fen İşleri Şantiyesinde emek harcayan personel birçok ürünün önce CNC makinesinde kesimini tamamlıyor ardından da montajını yaparak boyama işlemini gerçekleştiriyor. Ardından da özgün tasarımlar kentin dört bir yanında vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Belediye bünyesindeki atölyelerde üretime durmaksızın devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sarf malzemeleri alarak kendi atölyelerinde işliyor. İşlenen ürünler kentin farklı noktalarını güzelleştiriyor. Ekipler, İzmitlilere daha iyi hizmet vermek adına yeni projeler üzerinde de durmaksızın çalışıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak kendi atölyelerinde değirmen, kuğu, sürahi, tabela ve teneke kutuları gibi birçok ürün üretti.