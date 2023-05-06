Son Dakika

İzmit'te unutulmaz Hıdrellez coşkusu

YAŞAM 06.05.2023, 16:10
İzmit'te unutulmaz Hıdrellez coşkusu

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi ve Balkan Dernekleri ortaklığıyla bu yıl da Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde baharın gelişini temsil eden Hıdırellez kutlamaları coşku içinde gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Balkan Dernekleri ortaklığıyla baharın müjdecisi ve doğanın uyanışının temsili olan “2. Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri” bu yıl da büyük bir coşku ile kutlanıyor. “2. Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri”, Yenişehir Mahallesi Fahri Akbaş Parkı’nda İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

UNUTULMAZ BİR AKŞAM 

Hıdırellez Şenlikleri’nin Balkan Dernekleri Yerleşkesindeki ayağı olan program kapsamında İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu tarafından yöresel dans gösterisi gerçekleştirildi. Dilek ateşinin de yakıldığı program kapsamında İmran Salkan ve  İzmit Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile İzmitliler unutulmaz bir akşam yaşadı. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra etkinliğe katkı sunan 14 göçmen derneğinin temsilcisi ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

“BEREKETLİ BİR GÜN”

Etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şu ifadeleri kullandı, “Hep deriz ‘Hıdırellez bereket’ diye. Bugün gerçekten Hıdırellez günü ve bereketiyle yaşıyoruz bugünü. Bol yağmur altında böyle bereketli bir günde açılışlar yapmak nasip oldu. Bu akşam sizlerle birlikte Hıdırellez coşkusunu geçen sene olduğu gibi yaşayalım istedik. 

TÜM BAŞKANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Dayanışma içerisinde birlikte yan yana durmak önemli. 14 göçmen derneğimizin kıymetli başkanları her dönem olduğu gibi emek veriyorlar. Hepsine, yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun hayata geçmesinde herkesin katkısı var. Herkesin emeğine yüreğine sağlık.  Biz sadece İzmit Belediyesi olarak yapmıyoruz bu etkinlikleri. Yan yana olabilmek için bütün derneklerimizin ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz etkinliklerimizi. 

“HIDIRELLEZ BAHARIN MÜJDECİSİ”

Bu geleneklerin yaşatılmasına katkı sunan değerli başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tabiatın yeniden doğuşunu simgeleyen Hıdırellez Bayramımız, baharın habercisi. Hıdırellez o güzel baharların müjdecisi aslında. Baharlara az kalmış bir dönemde bizde sizlerle birlikteyiz. Bu dilek ateşi, birbirimiz için ettiğimiz dualar, beraber vakit geçirmek gerçekten çok kıymetli. 

“BÜTÜN DİLEKLER KABUL OLSUN”

Yaktığımız ateşler içimizi ısıtsın. Bütün dilediğiniz dilekler kabul olsun. Hıdırellez bütün ülkemize, hanelerimize bütün dünyaya bolluk bereket getirsin. Hastalara şifa olsun, dertlilere deva olsun, kimin ne dileği varsa hak katında kabul olsun.”

İZMİT’TE HIDIRELLEZ COŞKUSU

Konuşmaların ardından  kutlama etkinlikleri vatandaşlar arasında coşkuyla yaşandı. Şarkılara eşlik eden İzmitliler baharın gelişini ateş üzerinden atlayarak kutladı. Vatandaşlar Başkan Hürriyet ve İzmit Belediyesine etkinlikler için teşekkür etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 70
2. Fenerbahçe 30 67
3. Beşiktaş 31 65
4. A.Demirspor 30 57
5. Başakşehir 30 51
6. Kayserispor 31 48
7. Konyaspor 31 45
8. Trabzonspor 30 45
9. Karagümrük 30 41
10. Alanyaspor 31 38
11. Sivasspor 31 37
12. Antalyaspor 30 36
13. Ankaragücü 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. İstanbulspor 30 32
16. Giresunspor 30 27
17. Gaziantep FK 30 25
18. Ümraniye 30 23
19. Hatayspor 30 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 33 72
2. Rizespor 33 63
3. Pendikspor 33 61
4. Sakaryaspor 34 59
5. Eyüpspor 34 59
6. Göztepe 33 57
7. Bodrumspor 33 55
8. Manisa FK 33 52
9. Bandırmaspor 33 51
10. Keçiörengücü 33 50
11. Boluspor 33 49
12. Tuzlaspor 33 38
13. Altay 34 34
14. Altınordu 33 34
15. Erzurumspor 33 33
16. Gençlerbirliği 33 31
17. Adanaspor 33 25
18. Denizlispor 33 17
19. Yeni Malatyaspor 33 16
Takımlar O P
1. M.City 34 82
2. Arsenal 34 78
3. Newcastle 33 65
4. M. United 33 63
5. Liverpool 34 59
6. Tottenham 35 57
7. Brighton 32 55
8. Aston Villa 35 54
9. Brentford 34 50
10. Fulham 34 45
11. Chelsea 34 42
12. Crystal Palace 35 40
13. Wolves 35 40
14. Bournemouth 35 39
15. West Ham United 34 34
16. Leicester City 34 30
17. Leeds United 35 30
18. Nottingham Forest 34 30
19. Everton 34 29
20. Southampton 34 24
Takımlar O P
1. Barcelona 33 82
2. Atletico Madrid 33 69
3. Real Madrid 33 68
4. Real Sociedad 33 61
5. Villarreal 33 54
6. Real Betis 33 52
7. Girona 33 47
8. Athletic Bilbao 33 47
9. Rayo Vallecano 33 46
10. Osasuna 33 44
11. Sevilla 33 44
12. Mallorca 33 41
13. Celta Vigo 33 39
14. Almeria 33 36
15. Cadiz 33 35
16. Real Valladolid 33 35
17. Valencia 33 34
18. Getafe 33 34
19. Espanyol 33 31
20. Elche 33 16