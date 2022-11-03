İzmit'te 'Üniversite Kulüpleri'nden Cumhuriyet buluşması

Kocaeli'de İzmit Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, İzmit Kent Konseyi’ne bağlı İzmit Gençlik Konseyi, Sarısu Gençlik Kampı’nda üniversite kulüplerinin temsilcileri ile bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı temalı çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümü sebebi ile gençlere yönelik “Üniversite Kulüpleri Buluşması” düzenledi. İzmit Belediyesi Sarısu Gençlik Kampı’nda düzenlenen kampta gençler hem interaktif etkinlik programı ile kaynaştı hem de vizeler öncesi stres attı. Çok sayıda öğrenci kulübü başkan ve yöneticilerinin bir araya geldiği buluşmada, öğrenci kulüpleri de birbirini tanıma ve iş birliği kurma fırsatı buldu.

Kampa Kocaeli Üniversitesi Küresel Gençlik Kulübü, Kocaeli Ombudsman Kulübü, Kocaeli Üniversitesi Rock Kulübü, Kocaeli Üniversitesi Hayvan Dostları Kulübü, Kocaeli Üniversitesi ARGE ve İnovasyon Kulübü, Kocaeli Üniversitesi Türkçe’de İZ Kulübü, Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisleri Kulübü, Kocaeli Üniversitesi BlockChain Kulübü, Liderlik Kulübü, E-Spor Kulübü, Yazılım Kulübu, Bilgisayar Kulübü, Robotik Kulübu, Endüstri Mühendisliği Kulübü, Google Geliştirici Öğrenciler Topluluğu, İşletme Kulübü, Gastronomi Kulübü, Fizik Kulübü ve Çağdaş Gençlik Kocaeli Başkan ve Yöneticileri katıldı.

Sarısu’da 70 genç 2 gün boyunca deniz kıyısında sportif ve sosyal faaliyetlerde bulunurken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda dev Türk bayrağı açıldı, Cumhuriyet yürüyüşü yapıldı. Gençler hep bir ağızdan, Gençlik Marşı’nı söyledi. Kocaeli Üniversitesi Rock Kulübü sahne aldı. Kocaeli Ombudsman Kulübü ise hazırladıkları Şehir Meclisi Simulasyonu ile katılımcılara eğlenceli ve bilgilendirici faaliyette bulundu.

"HEDEFİMİZ GENÇLİK PLATFORMAU YARATABİLMEK"

İzmit Gençlik Meclisi Başkanı Avukat Ezgi Çalışkan etkinlikte yaptığı konuşmada, “Nihai hedefimiz hepimizin birbiriyle iletişim ve işbirliği halinde olduğu, ortak akılda buluştuğu kocaman bir gençlik platformu yaratabilmek. Bugün sizlerle burada bir araya gelebilmemize imkan veren İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet e ve İzmit Kent Konseyi Başkanımız Hüseyin Erol’a gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.