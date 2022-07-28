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İzmit'te ücretsiz yaz eğitimleri sürüyor
YAŞAM 28.07.2022, 18:16
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bisiklet Eğitim Pisti çalışması kapsamında yaz eğitimleri devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, öğrencilerin yaz dönemini spor ile geçirmesi adına çalışmalarına devam ediyor.
Yaz eğitimlerine hız veren ekipler, bisiklet kullanmayı bilmeyen ya da geliştirmek isteyen çocuklar için bisiklet eğitimi veriyor.
Dersler hafta içi 09.00 – 16.00 saatleri arasında Yahya Kaptan Mahallesi’nde yer alan Bisiklet Eğitim Pistinde ücretsiz olarak veriliyor.
Çocuklarını özel hazırlanmış ortamda güvenli bir şekilde Bisiklet Eğitim Pistine emanet eden aileler verilen hizmetten dolayı İzmit Belediyesine teşekkür etti.
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