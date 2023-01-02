İzmit'te 'ücretsiz diyetisyen' hizmeti

İzmit Belediyesi'nin ücretsiz diyetisyen hizmetinden binlerce vatandaş faydalandı.KOCAELİ (İGFA)- İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden Diyetisyen hizmetine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar birer birer başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

2022 yılında diyetisyen hizmetinden 3 bin 818 kişi faydalandı.

İzmit Belediyesi diyetisyenleri, bu yoğun talebi karşılamak için hem Mehmet Ali Paşa’da bulunan Kadın girişimciler Merkezi’nde ve Belsa Plaza’da haftanın 5 günü vatandaşlara danışman hizmeti veriyor.

İzmit Belediyesi’nin Kocaeli halkına sunduğu ücretsiz diyetisyen hizmetinden her yaş grubundan bütün vatandaşlar 0262 318 02 10 telefon numarasından randevu alarak hizmet alabilir.