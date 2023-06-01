İzmit'te tırpan mesaisi sürüyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında tırpan çalışmalarına ara vermeden devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında yeşil alanların bakım ve onarımını sürdürüyor.

Bu kapsamda yaz aylarında özellikle tırpan çalışmalarına hız veren ekipler yeşil alan ve parkları görüntü kirliliğinden kurtarırken vatandaşlara da daha sağlıklı ortamlar oluşturuyor.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak 28 Haziran Mahallesi, Alikahya Fatih Mahallesi, Turgut Mahallesi ve Orhan Mahallesi’nde tırpan çalışması gerçekleştirdi. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.