Son Dakika
İzmit'te tehlikeli ağaca belediye müdahalesi
YAŞAM 14.11.2023, 11:34
İzmit Belediyesi halkın talebi üzerine tehlike arz eden ağaca müdahale ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yuvam Akarca Toplu Yönetiminin talebi üzerine Sefa Sirmen Caddesi’nde bulunan ve tehlike arz eden ağaç için önlemini aldı.
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanına hizmet götürüp vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Ekipler, ömrünü tamamlayan ağaçlar için önlem almaya devam ederken son olarak Yuvam Akarca Toplu Yönetiminin talebi üzerine Sefa Sirmen Caddesi Hekimoğlu Sokak’ta bulunan ve istinat duvarına yük bindirerek tehlike arz eden ağaçlara müdahale etti.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|31
|2. Galatasaray
|12
|31
|3. A.Demirspor
|12
|22
|4. Trabzonspor
|12
|22
|5. Beşiktaş
|12
|22
|6. Kayserispor
|12
|22
|7. Antalyaspor
|12
|18
|8. Kasımpasa
|12
|18
|9. Hatayspor
|12
|17
|10. Rizespor
|12
|17
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Karagümrük
|12
|14
|13. Sivasspor
|12
|14
|14. Ankaragücü
|12
|13
|15. Pendikspor
|12
|13
|16. Konyaspor
|12
|10
|17. Alanyaspor
|12
|10
|18. Başakşehir
|12
|9
|19. Samsunspor
|12
|8
|20. İstanbulspor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|30
|2. Kocaelispor
|12
|26
|3. Bandırmaspor
|12
|25
|4. Gençlerbirliği
|12
|22
|5. Bodrumspor
|12
|21
|6. Göztepe
|12
|20
|7. Sakaryaspor
|12
|19
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Erzurumspor
|12
|16
|10. Ahlatçı Çorum FK
|12
|14
|11. Manisa FK
|12
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Adanaspor
|12
|12
|14. Ümraniye
|12
|12
|15. Şanlıurfaspor
|12
|11
|16. Tuzlaspor
|12
|11
|17. Giresunspor
|12
|9
|18. Altay
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|12
|28
|2. Liverpool
|12
|27
|3. Arsenal
|12
|27
|4. Tottenham
|12
|26
|5. Aston Villa
|12
|25
|6. M. United
|12
|21
|7. Newcastle
|12
|20
|8. Brighton
|12
|19
|9. West Ham United
|12
|17
|10. Chelsea
|12
|16
|11. Brentford
|12
|16
|12. Wolves
|12
|15
|13. Crystal Palace
|12
|15
|14. Everton
|12
|14
|15. Nottingham Forest
|12
|13
|16. Fulham
|12
|12
|17. Bournemouth
|12
|9
|18. Luton Town
|12
|6
|19. Sheffield United
|12
|5
|20. Burnley
|12
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Barcelona
|13
|30
|4. Atletico Madrid
|12
|28
|5. Athletic Bilbao
|13
|24
|6. Real Sociedad
|13
|22
|7. Real Betis
|13
|21
|8. Las Palmas
|13
|18
|9. Valencia
|13
|18
|10. Rayo Vallecano
|13
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Osasuna
|13
|14
|13. Sevilla
|12
|12
|14. Villarreal
|13
|12
|15. Deportivo Alaves
|13
|12
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|12
|9
|18. Celta Vigo
|13
|8
|19. Granada
|13
|7
|20. Almeria
|13
|3
Röportaj & Söyleşi Tümü