İzmit'te 'sesli kitap' hediye başvuruları sürüyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Görme Engelli vatandaşlara binlerce sesli kitap hediye edecek.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında görme engelli vatandaşlara binlerce sesli kitap hediye edecek

Engelli dostu İzmit Belediyesi, projeleri ile engelli bireylerin yanında olmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında görme engelli vatandaşlara sesli kitap uygulaması hediye kodu armağan edecek.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Engelli bireylerin storytel 3 aylık sınırsız dinleme hakkına sahip olacakları hediye kodları için başvuru süresi 9-13 Ocak tarihleri arasında olacak. Başvuru için vatandaşlar, 0533 052 74 38 numaralı whatsapp hattına görme engelli bireyin ad-soyad, T.C. kimlik numarası, telefon, adres ve görme engelli raporunu gönderebilecekler. Ayrıca, görme engelli bireyin reşit olmaması halinde başvuru yaparken ebeveyn Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası da aynı numaraya iletilmeli.