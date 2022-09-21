İzmit'te Sanat Sokağı'ndaki stantlar yenileniyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Sanat Sokağında bulunan El Emeği Satış Stantlarını yeniliyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı İzmit Çarşısı, İZGİM ve İzmit Çınar Kadın Kooperatifindeki girişimci kadınlar için Sanat Sokağında ayrılan stantlar Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tadilata alınıyor.

Ekiplerin tadilat çalışmalarını kısa sürede tamamlanmasının ardından Sanat Sokağında bulunan el emeği satış stantları daha estetik bir görünüme kavuşacak.

İzmitli girişimci kadınların el emeğini değerlendirmeleri ve kendilerine kazanç sağlamaları amacıyla faaliyet gösteren Sanat Sokağı El Emeği Satış Standı daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek adına yenilenmesinin ardından tekrar faaliyetine devam edecek.

Kadınlar gerçekleştirilecek çalışmadan dolayı İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.