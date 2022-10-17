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İzmit'te özel bireylere yönelik projeler dikkat çekiyor

YAŞAM 17.10.2022, 10:58
İzmit'te özel bireylere yönelik projeler dikkat çekiyor

İzmit Belediyesi Yaşama Destek Evi (YADEV) ile Otizm Spor ve Yaşam Evi, uzun yıllardır engellilik alanında çalışmalar yürüten Özel Eğitim Uzmanı Jale Sezgin tarafından çok beğenildi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin engelli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak adına hayata geçirdiği projeler ilgiyle takip ediliyor. 2003 yılından itibaren otizmli bireyler ile iç içe çalışmalar yürüten, alanında önemli isimlerden Jale Sezgin, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci eşliğinde Otizm Spor ve Yaşam Evi’ni gezdi. Sezgin, Yahya Kaptan Mahallesi’nde faaliyete geçmeye hazırlanan, engelli ailelerine ve yakınlarına yardımcı olacak Otizm Spor ve Yaşam Evi için de heyecanlı olduğunu ifade etti.  

 
Jale Sezgin, Otizm Spor ve Yaşam Evi ziyareti sonrası Yaşama Destek Evi’ni de gezdi. Sezgin, İzmit Belediyesinin engellilik alanındaki çalışmalarını takdir ederek, özel gereksinimli bireylerin sosyal, ruhsal ve bedensel gelişimlerini destekleyen merkezlerin artmasına vesile olan Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini sundu.

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