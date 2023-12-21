İzmit'te 'Oyuncak Evi Projesi' hayata geçiyor

İzmit Belediyesi, toplumun kültürel ve eğitimsel zenginliğini arttırmak amacıyla kentimize Oyuncak Evi kazandıracak. Çocukluk anılarını yaşatacak ve unutulmaz bir miras olacak Oyuncak Evi’ne katkı sunmak isteyen tüm İzmitliler https://l24.im/1tm0L6n adresinden başvuru yapabilirKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi kente bir yenilik daha kazandırmaya hazırlanıyor. Çocukluğumuzun en önemli parçaları olan; hayal dünyasını zenginleştirmiş, yaratıcılığı teşvik etmiş ve öğrenme sürecine katkı sağlamış oyuncaklar, Oyuncak Evi Projesiyle bir araya gelecek.

Farklı dönemlerin kültürel ve tarihi birer yansıması olan oyuncakların bir toplum mirası olduğu bilinciyle hareket eden İzmit Belediyesi, bu değerli mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak üzere hayata geçirilecek olan Oyuncak Evi için İzmitlileri bu girişime katılmaya davet ediyor.

Vatandaşlar, evlerinde bulunan 1980 ve öncesi döneme tanıklık etmiş oyuncak, çizgi roman ve hikâye kitaplarını bu anlamlı proje ile paylaşarak mirası korumaya destek olacak. Kültürel zenginliği arttırmaya yönelik oluşturulacak proje için oyuncak bağışı yapmak isteyen vatandaşlar 15 Ocak 2024 tarihine kadar https://l24.im/1tm0L6n adresinden başvurularını yapabilecek.