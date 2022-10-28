İzmit'te Orman Okulu'nda eğlenceli keşif

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Orman Okulu ile minikler hem eğleniyor hem keşfediyor!KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen Doğa Eğitim Kampüsü Projesi kapsamında çocuklar doğayı doğada öğrenmeye devam ediyor.

Doğa Eğitim Kampüsü’nün bu haftaki misafirleri Kardelen Anaokulu öğrencileri oldu.

Kampüste bulunan ormanlık alanda gerçekleştirilen derste minikler bitkileri, yaprakları incelediler ve böcekleri keşfettiler. Sarmaşıkları, ışık ağaçlarını, birçok canlı türünün birbirileri ile olan ilişkilerini keşfeden çocuklar daha sonra doğada gördüklerini ve duyduklarını resmettiler.

Son olarak minikler yükseltilmiş sebze yataklarına gelerek lale soğanı ektiler.