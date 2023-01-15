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İzmit'te 'Okuyan Bir Gelecek' uygulaması

YAŞAM 15.01.2023, 17:51
İzmit'te 'Okuyan Bir Gelecek' uygulaması

Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla yürüttüğü “Okuyan Bir Gelecek” projesi, İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığıyla Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi ve Çukurbağ Mahallelerinde uygulanmaya başlandıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığıyla eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan; AÇEV’in öncülüğüyle hayata geçirilen “Okuyan Bir Gelecek Projesi” İzmit’te uygulanmaya başladı.

Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi ve Çukurbağ Mahallelerinde başlatılan uygulama kapsamında AÇEV tarafından gönderilen eğitim setleri 21 ilköğretim öğrencisine teslim edildi. Programa İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İKK Genel Sekreteri Hüseyin Doğan, İKK Kadın Meclisi Başkan Vekili Özlem Durmuş Şenyüz, 102 Kadın 102 Bakış Projesi üyesi Rukiye Sarıyer, İKK Sosyal Sorumluluk Projeleri Çalışma Grubu üyesi Doç. Dr. Serpil Özyurt Sivrikaya ile İKK Emekli Meclisi yürütme kurulu üyesi Hüseyin Korkusuz katıldı.

Programda konuşan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol; Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından sosyoekonomik düzeyi düşük hanelerde yaşayan çocukların okuma oranını yükselterek eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla “Okuyan Bir Gelecek” projesi yürütülüyor. Proje kapsamındaki program uygulamaları ile çocukların dil becerilerinin gelişmesi, okuma sevgisi ve alışkanlığı edinmeleri; aynı zamanda ebeveynlerin okumanın önemi konusunda farkındalık kazanmaları hedefleniyor.

Projeye, İzmit Kent Konseyi olarak başvurduk ve üç mahallemizde muhtarlarımızla yaptığımız çalışma ile kriterlere uyan 31 çocuğumuzu belirledik. Bilgilerini AÇEV’e gönderdik ve tarafımıza, içinde 5 adet resimli hikâye kitabı, her kitaba özel hazırlanan etkinlikler ve oyun önerileri, bilim çocuk dergisi, resim defteri, kuru boya, oyun hamuru ve çeşitli eğitsel malzemelerin yer aldığı “Okuyan Bir Gelecek” setleri gönderildi.  Daha sonra AÇEV’in gönüllü eğitimcileri tarafından set gönderilen her hane aranarak ebeveynlere setin içinde bulunan malzemeleri nasıl kullanabilecekleri, bu malzemeleri kullanarak çocuklarının gelişimini nasıl destekleyebilecekleri aktarılacak.

“ÇOK SAYIDA ÇOCUĞA ULAŞACAĞIZ”

AÇEV ile birlikte yürüttüğümüz bu pilot çalışmamıza 3 mahallemiz ile başladık. Akmeşe ve Çukurbağ Mahallerinden sonra, önümüzdeki günlerde Serdar Mahallemizde devam edeceğiz. Bu 3 mahalleden edindiğimiz tecrübe ve geri bildirimler sayesinde İzmit Belediyesi sınırlarında daha çok sayıda çocuğa ulaşarak eğitimlerine destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

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