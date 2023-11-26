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İzmit'te öğretmenler doğayla buluştu
YAŞAM 26.11.2023, 17:14
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle öğretmenler için doğa yürüyüşü düzenlediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Karaabdülbaki Köyündeki 4 km’lik yürüyüş parkurunda öğretmenler için doğa yürüşü düzenlendi.
Öğretmenler, doğanın huzur verici atmosferinde eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün geçirdi.
Yürüyüş sonrası öğretmenler, Çınar Kahvaltı Evi’nde doğal köy kahvaltısının tadını çıkardı. Program sonunda ise öğretmenler kendilerini doğa ile buluşturan ve unutulmaz bir gün yaşatan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür ettiler.
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