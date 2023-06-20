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İzmit'te Naci Girginsoy anısına 20 Yazar 20 Öykü kitapseverlerle buluştu

YAŞAM 20.06.2023, 13:19
İzmit'te Naci Girginsoy anısına 20 Yazar 20 Öykü kitapseverlerle buluştu

İzmit Belediyesi, kentimizin değeri merhum Gazeteci Yazar Naci Girginsoy’un anısına Aydili Sanat Derneği ile düzenlediği öykü yarışması sonrası, dereceye giren öykülerin kitaplaştırıldığı Naci Girginsoy Anısına Yirmi Yazar Yirmi Öykü kitabını edebiyatseverlerle buluşturduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kentimizin değeri merhum Gazeteci, Yazar Naci Girginsoy anısına geçtiğimiz yıl Aydili Sanat Derneği işbirliğiyle öykü yarışması düzenlemişti.

Dereceye giren öyküleri kitaplaştırarak ‘Naci Girginsoy Anısına Yirmi Yazar Yirmi Öykü’ adını veren İzmit Belediyesi, Mimarlar Odası Taş Bina’da kitabın tanıtımını gerçekleştirdi. 

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Aydili Sanat Derneği Başkanı Suat Özdemir, merhum Naci Girginsoy’un kızı Sunay Girgin, Gazeteci Yazar Ruhan Odabaş, öykü yarışmasına katılan yazarlar ile vatandaşlar katıldı.

Programda Başkan Hürriyet ve Sunay Girgin; Tuncay Bilecen, Aysel Kaymaz, Hakan Cucunel, Hakan Karcı, İbrahim Şaşma, Dinçer Batırberk, Mehtap Bayam İlham, Özlem Keskin, Gamze Başbülbül, Esra Kahya, A Sonat Şen, İlyas Engiz, Hüseyin Opruklu, Öznur Babur, Meral Şahin, Zehra Tırıl, M. Süleyman Köksal, Sevgi Dönmez Maç, Mediha Ünver ve Meral Kutluğ’un öykülerinden oluşan kitabı edebiyatseverler için imzaladı.  

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Kentimizin tarihine iz bırakan değerlere sahip çıkmanın, kültür ve sanatı desteklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Gönülden ve yürekten hissederek kente dair vefayı, dayanışmayı, geçmişi unutmadan gelecek nesillere aktarmayı ifade eden “İzmit Unutmaz” cümlesine çok fazla kıymet yükledik. O cümlenin altına vefayı, kentlilik bilincini, geçmişi gelecek kuşaklara aktarmayı, kente iz bırakan insanları koyduk. İzmit’te doğmuş olmak gerekmiyor. İzmit’e değer katmışsa, İzmit’te bir iz bırakmışsa, hafızalarda yıllar da geçse unutulmamışsa o insanlar kentin kıymetli insanlarıdır. Bu insanların sadece kendi dönemleri içerisinde tanınması yetmez. Gelecek kuşaklara hatırlatmak hepimizin boynunun borcudur. İşte bu vesile ile ‘İzmit Unutmaz’ cümlesini çok hissederek kullandık. Sanatın her dalında ‘İzmit Unutmaz’ diyerek, kentin belleğinde yer etmiş ünlü edebiyatçılarımızı doğum ve ölüm yıldönümlerinde eserleri ile anıyoruz" dedi.

Aydili Sanat Derneği Başkanı Suat Özdemir, konuşmasının sonunda Cahit Külebi’nin, ‘Hürriyet’ isimli şiirini okudu.

Naci Girginsoy’un kızı Sunay Girgin de konuşmasında, “Babam vefat ettiğinde 18 yaşındaydım. Kitap fuarlarıyla birlikte babamı yaşattım içimde. Çok büyük bir sevgiyle çalıştım. Babamla sadece 18 yıl vakit geçirebildim. Beyefendi, sevgi dolu, bilgiliydi babam. Babamın anısına düzenledikleri öykü yarışmasıyla edebiyatımıza yeni yazarların kazandırılmasına katkıda bulunan ve öyküleri kitaplaştıran Başta Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere Aydili Sanat Derneği’ne ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Babamın adını, eserlerini hep birlikte yaşatabilmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

BİLECEN, “ÇOK MUTLUYUM”

Naci Girginsoy Öykü Yarışması 1’ncisi Tuncay Bilecen, “Bu yarışmayı kazandığım için çok mutluyum. Naci Girginsoy anısına bu yarışmayı düzenleyen İzmit Belediyesi başta olmak üzere Aydili Sanat Derneğine teşekkür ediyorum. 97 yılında Kocaeli’ye bir öğrenci olarak geldim. Kocaeli Üniversitesi’nde akademisyen oldum. Seka ile ilgili sözlü tarih çalışması yaptım. Bu çalışmada Seka’ya emek vermiş birçok kişiyle görüşme gerçekleştirdim. Bu sırada elime Seka Postası geçti. Yıllarca devam eden emeğin ürünü olan Seka Postası’nın içinde İzmit’e dair kültür, sanat, edebiyat ve spor gibi ne isterseniz vardı. Naci Girginsoy’u bu şekilde tanıdım" dedi.

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