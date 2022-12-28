İzmit'te muhtarlar yılı eğlenerek uğurladı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, mahalle muhtarlarına yönelik olarak İzmit Dernekler Yerleşkesinde yıl sonu etkinliği düzenledi. Programda muhtarlar ve aileleri gönüllerince eğlendilerKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, İzmit Dernekler Yerleşkesi’nde mahalle muhtarları ile yıl sonu değerlendirme programı gerçekleştirdi. İzmit Mahalle Muhtarları ile yapılan yıl sonu değerlendirme programına İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Derya Uluç ve İzmit ilçesindeki mahalle muhtarları ve eşleri katıldı.

“BİR ARAYA GELMEYE ÖZEN GÖSTERDİK”

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın programda yapmış olduğu konuşmada, yıl sonu itibariyle de, yine siz muhtarlarımız ve değerli eşlerinizle bir arada olduklarına dikkati çekerek ,"Pandemi gibi birçok olumsuzluğu hep beraber atlattık. Zor süreçlerden geçtik. Mahalleye yapılan tüm hizmetlerde sizlerin emeği çok büyük. Verdiğiniz güzel emekler için teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın’ın konuşmasından sonra İzmitli sanatçılar Figen Özdil, Hasbi Fidan ve saz ekibi sahne aldılar. Muhtarların ve ailelerinin gönüllerince eğlendiği program, Türk Sanat Müziği eşliğinde yenilen yemekle son buldu.