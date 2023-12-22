İzmit'te muhtarlar ve aileleri geleneksel etkinlikte buluştu

İzmit Belediyesinin geleneksel yılsonu etkinliğinde muhtarlar ve aileleri doyasıya eğlendiKOCAELİ (İGFA) - Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kentimizde görev yapan muhtarlar için yılsonu yemeği düzenledi.

2023’ü uğurlamak ve yeni yılı güzelliklerle karşılamak üzere Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl, muhtarlar ve aileleri katıldı.

İzmit'te görev yapan muhtarları yılsonu etkinliğinde ağırlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yeni yılın hepimiz için hayırlarla, güzelliklerle gelmesini diliyorum. Rabbim yüreğinizde, gönlünüzde, dualarınızda ne varsa sizlere yeni yılda onu nasip etsin” dedi.

Yeni yılın hepimiz için hayırlarla, güzelliklerle gelmesini dileyen Başkan Hürriyet, "Rabbim yüreğinizde, gönlünüzde, dualarınızda ne varsa sizlere yeni yılda onu nasip etsin. İstediğiniz her şey hayırlısıysa olsun. Güzel bir yıl diliyorum. Pandemi, depremler, seller, savaşlar, ekonomik kriz gibi sıkıntıların bir an önce bitmesini, tüm dünya insanları olarak huzurlu bir 2024 yılı geçirmeyi diliyorum" dedi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy da, "2019 yılında mahallelerimizde muhtar seçildik ve zaman su gibi akıp geçti. 5 yılın sonunda tüm muhtarlarımızla güzel günler geçirdiğimize inanıyorum. İnşallah bundan sonra 2024 yılında aday olan muhtarlarımızın hepsine yürekten ve gönülden başarılar diliyorum. Aday olmayan muhtarlarımıza da sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. 2024’ün tüm muhtarlarımıza ve Başkanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bizleri yeni yılı kutlama gecesinde bir araya getiren Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.