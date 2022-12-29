İzmit'te mobil çorba öğrencilerin içini ısıtıyor

Kocaeli'de sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, final döneminde de Kocaeli Üniversitesi öğrencilerini yalnız bırakmayarak mobil çorba ikramı ile içlerini ısıtıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere her alanda desteğini sürdürüyor. İzmit Belediyesi, Umuttepe Kampüsü’nde final sınavlarına giren Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine İzmit Belediyesi Aşevi’nde öz kaynakları ile üretmiş olduğu sıcacık çorbayı ikram ediyor.

Öğrencilere sabah saatlerinde çorba dağıtan mobil ikram aracına öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Sınav stresinin yaşandığı final haftası ve soğuk kış günlerinde yapılan çorba ikramıyla ısınan öğrenciler, çorba ikramından dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.