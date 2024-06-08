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İzmit'te minik tiyatrocular yetenekleri sahneye taşıdı
Kocaeli'de İzmit Sanat Akademi, Tiyatro Festivali ile minik yetenekleri sahneye taşıdı
YAŞAM 08.06.2024, 22:27
Kocaeli'de İzmit Sanat Akademi, Tiyatro Festivali ile minik yetenekleri sahneye taşıdı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü’nün minik kursiyerleri Tiyatro Festivali’ni ‘Bahar Noktası’ ve ‘Soytarı Kral’ oyunu ile taçlandırdı
Tiyatro Bölümünün usta eğitmenleri Numan Ertuğrul Uzunsoy, Onur Serimer, Durmuş Çetin ve Tunç Toker her dönem onlarca genci sahneyle tanıştırdı. Bu kapsamda 2023-2024 eğitim döneminde eğitim alan kursiyerler sanatseverlerle buluştu.
Festival kapsamında son olarak minik kursiyerler ‘Soytarı Kral’ ve ‘Bahar Noktası’ oyunlarını sahneledi. Minik oyuncuların enerjisi ve yeteneklerini aileleri de gururla izlendi.
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