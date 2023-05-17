İzmit'te Manav Dernekleri Yerleşkesi'nde sona gelindi

Yerel kültürlerin kuşaklar boyu aktarılması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan İzmit Belediyesi Manav Dernekleri Yerleşkesi çalışmalarında sona gelindiKOCAELİ (İGFA) - Kentimizdeki sivil toplum kuruluşları ve derneklerin çalışma koşullarını kolaylaştırmak amacıyla Balkan Dernekleri Yerleşkesi ile Dernekler Yerleşkesi’ni kente kazandıran İzmit Belediyesi, Manav Dernekleri Yerleşkesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında Sepetçi Mahalle Konağı revize edilerek Manav Dernekleri Yerleşkesi’ne dönüştürülürken, yerleşke her ayrıntısıyla Manav kültürünü yaşatacak.

Manav dernekleri ile birlikte hareket edilerek şekillenen proje kapsamında kır düğünü ve birçok açık hava etkinliğinin yapılması adına 172 metrekarelik etkinlik alanı yapıldı. Ayrıca açık alanda çardaklı oturma alanı ve çocuk oyun alanı oluşturuluyor. Yerleşkede 35 metrekare muhtar ofisi, 70 metrekare sergi alanı, Manav kültürüne ait yiyeceklerin tanıtılacağı 135 metrekarelik restoran alanı, mutfak ve bulaşıkhane, idari oda, toplantı odası, gelin odası ve mescit yapıldı.

Manav dernekleri ile birlikte hareket edilerek şekillenen proje kapsamında kurulacak manav restoranında yöresel yemekler sunulacak. Alan içerisinde bulunan fırın daha kullanışlı hale getirilerek mancarlı pide yapımına imkân sağlanacak. Manav kültürüne ait ürünlerin satışı yapılabilecek. Alanda gerçekleştirilecek olan son düzenlemelerin ardından hizmete açılması planlanıyor.