İzmit'te LÖSEV ile yaşama el verdiler

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, lösemili çocuklar için toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılmasına yönelik faaliyetlere destek vermeye devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Tüm dünyada çocukların lösemi hastalığı hakkında bilinçlenmesi, korkmaması ve hasta olan kişiden çekinmemesi amacıyla farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 2-8 Kasım tarihlerinde Lösemi Çocuklar Haftasında çeşitlik etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Vatandaşları ilgilendiren her konuda olduğu gibi bu konuda da sorumluluk bilinciyle hareket eden İzmit Belediyesi, hafta boyunca çeşitli aktivitelerle lösemiye dikkat çekti.

LÖSEV ile birlikte Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün ortak etkinliklerinde çeşitli satış stantları açılarak buradan elde edilen gelirler LÖSEV’e bağışlandı. Önceki gün Merkez Bankası önünden başlayarak Sabri Yalım Parkı’na kadar farkındalık yürüyüşü yapan çocuklar ve veliler, daha sonrasında İzmit Belediyesi önünde toplanarak kurulan stantta el baskısı boyama etkinliği ile yaşama el verdi.

Vatandaşların dikkatle takip ettiği ve özellikle çocukların keyifli vakit geçirdiği etkinliğin sonunda LÖSEV yazılı pasta kesildi. LÖSEV’in kuruluşunun 24. yılı sebebiyle hazırlanan pastayı LÖSEV İstanbul Koordinatörü Ayşe Ertuğrul, Aktif İletişim Yönetmeni Yaprak Çalıkıran, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürümüz Yasemin Gözkonan Kahveci ve çocuklar birlikte kesti. Organizasyonun sonunda LÖSEV Vakfı heyeti, verdiği destek ve katkılardan ötürü İzmit Belediyesi'ne teşekkür etti.