İzmit'te 'Lösemi Haftası'nda rengarenk balonlar uçuruldu

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklar için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında gerçekleştirdiği anlamlı etkinlik ile çocukların yüzünü güldürdü. İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklar için gerçekleştirilen etkinlikle, Lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara unutmayacakları bir gün yaşattı.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Cem Serhat Dayanç, Nurullah Özer’in, doktor ve hemşirelerin katıldığı etkinlikte çocuklara hediyeler verildi. Hediyelerin arından çocukların pencerelerinin önünden rengârenk balonlar uçuruldu. Çizgi film karakterlerinin maskotları ile eğlenceli dakikalar geçiren hasta ve yakınları unutulmaz bir gün yaşadı.

Çocuk Onkoloji bölümünü ziyaret eden İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın gerçekleştirdiği konuşmada, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek, “Lösemi Haftası nedeniyle çocuklarımızı mutlu etmek ve yüzlerini gülümsetmek istedik. Tedavi gören tüm çocuklarımız İnşallah kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza duyuru yapıyoruz ve sağlıklı olan herkesi ilik nakli için kan vermeye bekliyoruz. Bir hayat kurtarmak ne büyük mutluluk” dedi.