İzmit'te 'Leyla Hanım' galasına hummalı hazırlık

'Leyla Hanım' belgesel filminin 11 Şubat'taki gala programı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen; Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galası, 11 Şubat Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İzmit Belediyesinin yanı sıra KYÖD ve İzmit Kent Konseyi işbirliğiyle yapılacak olan filmin galasının hazırlıkları ise aralıksız devam ediyor.

Arşive bir kayıt düşmek ve gelecek nesillere Leyla Atakan ve yol arkadaşlarını çok daha net bir şekilde anlatmak adına büyük önem taşıyan Leyla Hanım filminin galası öncesi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, KYÖD Başkanı Uğur Saral, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner, İzmit Belediyesi Koordinatörü Sercan Al bir araya geldi.

Hazırlıklarda sona gelen ekip, Leyla Hanım filminin galası öncesi son çalışmaları bir kez daha masaya yatırdı.