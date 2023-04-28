İzmit'te Lavanta Parkı’nda çalışmalar sürüyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde yapımına başladığı lavanta parkında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kente kazandırdığı yaşam alanları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Gündoğdu Mahallesi’nde yapımına başladığı lavanta parkında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

1750 metrekarelik alana 1850 adet lavantanın dikileceği lavanta bahçesi tamamlandığında bölgeye değer ve estetik katacak.

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından peyzaj çalışmalarının yanı sıra parkta bulunan köprünün de son hali ortaya çıktı.

Ekipler çalışmaların tamamlanması adına bölgede yoğun mesai harcıyor.